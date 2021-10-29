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    İstanbul'da seyir halindeki araç yandı

    Maltepe ilçesinde, Kartal istikametine giden bir otomobil yanmaya başladı. Gittikçe motoru saran alevler, aracı kül ederken, bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yoğun müdahale sonucunda yangını söndürdü.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2021 - 00:11
    • Güncelleme : 29.10.2021 - 00:33
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    İstanbul'da seyir halindeki araç yandı

    İstanbul'un Maltepe ilçesinde yangın meydana geldi.

    Maltepe D-100 karayolu Kartal yan yol istikametinde, 34 PYK 79 plakalı otomobilin motor bölümünde, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    ALEVLER KISA SÜREDE MOTORU SARDI

    Motor kısmından dumanlar yükseldiğini gören sürücü, otomobilini sağ şeride çekerek kaputu açmaya çalıştı. Alevler kısa sürede aracın motor kısmını sardı. Bu sırada sürücü durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verirken, alevlere teslim olan otomobilden ara ara patlama sesleri geldi.

    Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile otomobil söndürüldü. Yanan otomobilden geriye sadece iskelet kaldı.

    Polis ekipleri çevrede önlem alırken, alevlere teslim olan araç çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

    İstanbul'da seyir halindeki araç yandı VİDEO

    İstanbul da seyir halindeki araç yandı #1

    İstanbul da seyir halindeki araç yandı #2

    İstanbul da seyir halindeki araç yandı #3

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