İstanbul'da sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın etti

İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 20 derecenin üzerine çıktı.

Güneşli havayı fırsat bilen megakentliler, sahil ve yeşil alanlara yöneldi.

Kentin sahil kesimlerinde yürüyüş yapan ve parklarda oturanlar kalabalık oluşturdu.

VATANDAŞLAR HAVANIN TADINI ÇIKARTTI

İstanbullular Anadolu Yakası'nda Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe ve Kadıköy'ün kıyı kesimleri ile Boğaz hattında güneşli havanın tadını çıkardı.

Bazı aileler çocuklarıyla parklarda vakit geçirirken, bazıları da yürüyüş yaptı, balık tuttu.

SAHİL KESİMLERİNDE YOĞUNLUK

Avrupa Yakası'nda ise Fatih, Bakırköy, Beşiktaş ve Beyoğlu'nun kıyı kesimleri deniz havası almak isteyenlerin uğrak yeri oldu.

Sabah saatlerinden itibaren artan hareketlilikte, bazı vatandaşlar Galata Köprüsü'nde balık tutarken, bazıları ise sahilde yürüyüş yaptı.