İstanbul'da Şile Otoyolu'nda ulaşıma kar engeli

AA & Ensonhaber

İstanbul’da etkisini artıran yoğun kar yağışı, bazı yollarda trafiği olumsuz etkileyerek sürücülere zor anlar yaşattı.

ŞİLE OTOYOLU'NUN BİR KISMI ULAŞIMA KAPATILDI

Şile Otoyolu karla kaplanırken Şile istikametine doğru ilerleyen araçlar, özellikle Ömerli Mahallesi yakınlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Aralarında ambulansların da bulunduğu pek çok sürücü, araçlarını kontrol etmekte zorluk yaşadı ve bu nedenle yolun Ömerli mevkii tamamen ulaşıma kapandı.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Yolda mahsur kalan bazı sürücüler, zor anlarını cep telefonlarıyla kaydederken görüntülerde, buzlanma nedeniyle kayarak ilerleyen bir tır da yer aldı. Ayrıca, diğer sürücülerin güvenli bir şekilde ilerleyebilmesi için buzlanan yolda hız yapmamaları ve ani frenlerden kaçınmaları gerektiği uyarıları da kaydedildi.