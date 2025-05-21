İstanbul'da sokakta rastgele ateş eden şüpheli tutuklandı
DHA

İstanbul Şişli’de dün akşam saatlerinde 19 Mayıs Mahallesi’nde sokakta elindeki silahla rastgele ateş açan bir kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Ç.T. isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Olay yerinde yapılan incelemede yaralanan kimsenin olmadığı, sokaktaki araçlarda hasar oluştuğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Fatih Yıldırım
Yazar