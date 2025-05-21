İstanbul'da sokakta rastgele ateş eden şüpheli tutuklandı

DHA
İstanbul Şişli’de dün akşam saatlerinde 19 Mayıs Mahallesi’nde sokakta elindeki silahla rastgele ateş açan bir kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, Ç.T. isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
TUTUKLANDI
Olay yerinde yapılan incelemede yaralanan kimsenin olmadığı, sokaktaki araçlarda hasar oluştuğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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