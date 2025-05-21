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İstanbul'da sokakta rastgele ateş eden şüpheli tutuklandı

İstanbul'da sokakta rastgele ateş eden şüpheli tutuklandı Şişli’de sokakta elindeki silahla rastgele ateş eden bir kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.