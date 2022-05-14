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    İstanbul’da son 24 saatte 1352 kaçak göçmen yakalandı

    İstanbul'da yakalanan 1352 göçmeninin çoğunluğunun Afganistan, Pakistan ve Suriye kökenli olduğu belirtildi.
    • 14.05.2022 - 22:31
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    İstanbul’da son 24 saatte 1352 kaçak göçmen yakalandı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadeleye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

    Son 24 saatte 1352 kaçak göçmen yakalandı

    Yasadışı göçmenlere yönelik İstanbul’daki kilit ilçe ve mahallelerde, meydanlarda ve umuma açık alanlarda yapılan sıkı denetimlerde, 550’si Afganistan, 357’si Suriye, 173‘ü Pakistan ve geri kalan 272’si diğer ülke vatandaşı olmak üzere toplam 1352 düzensiz göçmen daha yakalandı.

    Sınır dışı edilecekler

    İHA'nın haberine göre yakalanan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresine teslim edildiği ve sınır dışı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

    Son 16 ayda 85 bin 352 yabancı yakalandı

    Öte yandan son yakalananlar ile birlikte son 16 ayda ülkeye illegal yollarla giriş yapan ve yasadışı olarak barınan kaçak göçmenlerin sayısı da gün yüzüne çıktı.

    İstanbul’daki sıkı denetimlerde 2021 yılında 61 bine yakın, 2022’nin ilk 4 ayında ise 24 bin 352 civarında olmak üzere toplam 85 bin 352 kaçak göçmenin yakalandığı ve ülkelerine geri gönderilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresine teslim edildiği öğrenildi.

    İstanbul’da son 24 saatte 1352 kaçak göçmen yakalandı #1


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