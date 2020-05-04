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    İstanbul'da sosyal mesafesiz metrobüs yolculuğu

    İstanbul'da ulaşım araçlarında yaşanan görüntüler, koronavirüs nedeniyle endişeyle karşılanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2020 - 15:15
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    İstanbul'da sosyal mesafesiz metrobüs yolculuğu

    Koronavirüs salgınının yaşandığı bir dönemde İstanbul'daki toplu ulaşımdan tedirgin eden görüntüler gelmeye devam ediyor.

    34C hat numaralı Cevizlibağ- Beylikdüzü seferini yapan metrobüste kaydedilen görüntülerde, yolcular arasında sosyal mesafenin olmadığı görüldü.

    TOPLU ULAŞIMDA ENDİŞE VERİCİ GÖRÜNTÜLER

    Toplu ulaşımdaki araç sayılarının düşürülmemesi sonucu ortaya çıkan manzarada, salgının yayılabileceğinden endişe ediliyor.

    İstanbul'da sosyal mesafesiz metrobüs yolculuğu VİDEO

    İSTANBUL VALİLİĞİ'NİN ALDIĞI KARARLAR

    İstanbul Valiliği, yeterli araç sayısının olmayışı ve yolcu sayısında kısıtlamaya gidilmemesi üzerinde yeni kararlar almıştı.

    Buna göre, araçların, koltuk sayısının yüzde 50'sinden fazla oturan yolcu almamasına, ayakta alınacak yolcuların da oturan yolcuların yarısını geçmeyecek şekilde sınırlandırılmasına karar verilmişti.

    Yolcuların cam kenarlarında oturacak şekilde seyahat etmesi kararlaştırılmıştı.

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