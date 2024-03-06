İstanbul'da tarihi ahşap bina alev alev yandı

İHA
İstanbul Büyükçekmece'de saat 23.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Cumhuriyet 2. Caddesi’nde, cadde üzerindeki metruk haldeki 3 katlı tarihi ahşap bina içerisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın söndürüldü: Binada hasar oluştu
Binada çıkan yangın büyürken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken ahşap binada hasar oluştu.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken binanın alevli suretle yandığı o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış