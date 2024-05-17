İHA
İstanbul'da çıkan kavgada sokak, savaş alanına döndü..
Dün akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa ilçesi Yıldıztabya Mahallesinde yaşanan olayda, aralarında çocukların da olduğu iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.
Mahalle sakinleri ayıramadı
Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgayı görenler, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Sopaların da kullanıldığı kavgayı mahalle sakinleri ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı.
Polis müdahale etti
Kavga, polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle son buldu. Sopalarla çocukların da olduğu gruba saldıranların bazıları, polisleri görünce olay yerinden kaçtı.
Bir vatandaş ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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