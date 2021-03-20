İstanbul'da tekstil atölyesindeki patlama anı kamera
Bağcılar'da iki işçinin yaralandığı tekstil atölyesindeki pres makinesinin patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.
- DHA
- 20.03.2021 - 20:35
- Güncelleme : 20.03.2021 - 21:22
İstanul'da, Bağcılar Mahmutbey Mahallesi Atlas Caddesi üzerinde bulunan tekstil atölyesinde 18 Mart günü baskı pres makinasında patlama meydana geldi ve olayda iki işçi yaralandı
Yaralanan işçiler olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
PATLAMA ANI KAMERADA
Polis ekipleri tarafından inceleme başlatılan olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
İşyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde makinenin patlama anı sonrası bir işçinin alevler içinde yere yığıldığı görülüyor.
Diğer çalışanlar ise alevler içinde yerde kalan işçiye yardım etmeye çalışıyor.
İstanbul'da tekstil atölyesindeki patlama anı kamera VİDEO