İstanbul'da polis ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eylem hazırlığında oldukları öğrenilen terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulundukları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

14 ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Bunun üzerine harekete geçen polis ekiplerince, Esenyurt ve Küçükçekmece'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 14 adreste düzenlenen operasyona özel harekât timleri de destek verdi.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 11 gözaltı VİDEO

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Esenyurt'ta özel harekat polislerinin de katılımıyla baskın yapılan evde, bir kişinin gözaltına alınması kameralara yansıdı.

Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.