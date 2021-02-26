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    İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 11 gözaltı

    İstanbul'da polis ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 26.02.2021 - 05:31
    • Güncelleme : 26.02.2021 - 05:44
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    İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 11 gözaltı

    İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eylem hazırlığında oldukları öğrenilen terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulundukları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

    14 ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

    Bunun üzerine harekete geçen polis ekiplerince, Esenyurt ve Küçükçekmece'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 14 adreste düzenlenen operasyona özel harekât timleri de destek verdi.

    Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

    İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 11 gözaltı VİDEO

    İstanbul da terör örgütü PKK ya operasyon: 11 gözaltı #1

    11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Esenyurt'ta özel harekat polislerinin de katılımıyla baskın yapılan evde, bir kişinin gözaltına alınması kameralara yansıdı.

    Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

    İstanbul da terör örgütü PKK ya operasyon: 11 gözaltı #2

    İstanbul da terör örgütü PKK ya operasyon: 11 gözaltı #3

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