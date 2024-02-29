İstanbul, toplu ulaşım araçlarıyla gündemden düşmüyor.
Bakım ve onarımı yapılmayan araçlar sık sık ya arızalanıyor ya da kazalara karışıyor.
Bu durum da vatandaşlar tarafından sık sık tepki çekiyor.
Son olarak buna bir örnek de Eyülsultan'da yaşandı.
Yolcu indiren otobüse çarptı
Sabah saatlerinde Eyüpsultan Bulvarı üzerinden Edirnekapı Rami Caddesi istikametine dönen İETT otobüsü sağa dönüş yaptığı esnada durakta yolcu indiren İETT otobüsüne çarptı.
Yolcular inerek yürümek zorunda kaldı
Çarpmanın etkisiyle her iki otobüs içerisinde bulunan yolcular otobüsten inerek yürümeye başladı. Sabah saatlerinde yaşanan kaza sonrası bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Kazada yaralanma ve can kaybı olmazken, kazaya karışan otobüslerde maddi hasar meydana geldi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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