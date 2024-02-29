İstanbul'da toplu ulaşım kazası! 2 İETT otobüsü çarpıştı Eyüpsultan’da meydana gelen trafik kazasında aynı yönde giden İETT otobüsü durakta yolcu indiren diğer İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanma ve can kaybı olmazken, kaza sonrası her iki otobüste maddi hasar meydana geldi.

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İHA

İstanbul, toplu ulaşım araçlarıyla gündemden düşmüyor.

Bakım ve onarımı yapılmayan araçlar sık sık ya arızalanıyor ya da kazalara karışıyor.

Bu durum da vatandaşlar tarafından sık sık tepki çekiyor.

Son olarak buna bir örnek de Eyülsultan'da yaşandı.

Yolcu indiren otobüse çarptı

Sabah saatlerinde Eyüpsultan Bulvarı üzerinden Edirnekapı Rami Caddesi istikametine dönen İETT otobüsü sağa dönüş yaptığı esnada durakta yolcu indiren İETT otobüsüne çarptı.

Yolcular inerek yürümek zorunda kaldı

Çarpmanın etkisiyle her iki otobüs içerisinde bulunan yolcular otobüsten inerek yürümeye başladı. Sabah saatlerinde yaşanan kaza sonrası bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazada yaralanma ve can kaybı olmazken, kazaya karışan otobüslerde maddi hasar meydana geldi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)