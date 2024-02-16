İstanbul'da trafiği tehlikeye soktu! Bagajından ruhsatsız tabanca çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü trafik polisleri ekipleri, trafiğin güvenliğini sağlamak için gece gündüz çalışıyor..
Denetimlerini sıklaştıran ekiplerin son uygulama noktası Kadıköy oldu.
Saat 03.00 sıralarında Bağdat Caddesi'nde meydana gelen olayda, 34 UH 6521 plakalı otomobil sürücüsü Ogün K., cadde üzerinde trafiği tehlikeye atarak ilerlediği sırada polis ekipleri tarafından durduruldu.
Bagajından ruhsatsız tabanca çıktı
Şüphe üzerine otomobilde arama yapan ekipler, bagaj kısmında gizlenmiş çanta içerisinde bulunan 1 adet tabancı ele geçirirken, yapılan incelemede tabancanın ruhsatsız olduğu tespit edildi.
6 bin lira ceza uygulanan sürücü gözaltına alındı
Sürücü Ogün K.'ye 'Trafiği tehlikeye atmak' suçundan 6 bin 400 TL para cezası uygulanırken, 'Ruhsatsız tabanca bulundurmaktan' gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Ogün K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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