İstanbul’da ücretsiz ulaşım müjdesi: 10-11 Ocak’ta geçerli olacak

- İstanbul'da 10-11 Ocak'ta Atatürk Üniversitesi sınavları nedeniyle ulaşım ücretsiz olacak.
- Öğrenciler ve öğretim üyeleri belirli saatlerde toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek.
- Ücretsiz ulaşım, sınav başlangıcının 2 saat öncesinden sınav bitimine kadar geçerli olacak.
İstanbul’da hafta sonu sınava girecek binlerce adayı yakından ilgilendiren bir ulaşım düzenlemesi hayata geçirildi.
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi yarıyıl sonu sınavları nedeniyle, 10-11 Ocak Cumartesi ve Pazar günleri belirli saatler arasında toplu ulaşım ücretsiz olacak.
Sınavlara katılacak öğrenciler ile görevli öğretim elemanları, entegrasyona dahil olan toplu taşıma araçlarından ücret ödemeden faydalanabilecek.
BELİRLİ SAATLERDE GEÇERLİ OLACAK
Hafta sonu sınava girecek adaylar ve görevli öğretim üyeleri sınav başlangıcının 2 saat öncesinden sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacak.