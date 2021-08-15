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    İstanbul'da vatandaşlardan otobüs arızasına tepki

    İstanbul'da vatandaşlardan otobüs arızasına tepki

    İstanbul Sefaköy'de İETT otobüsünün arızalandı. Arızalanan otobüsü vatandaşlar iterken yoldan geçenler, o anları kameraya kaydederek "İBB taşımıyor, halk taşıyor İBB'yi" diyerek tepki gösterdi.
    • İHA
    • 15.08.2021 - 20:34
    • Güncelleme : 15.08.2021 - 20:46
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    İstanbul'da dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Sefaköy mevkiinde bir İETT otobüsü bilinmeyen bir nedenle arıza yaptı.

    Yolda kalan otobüs için vatandaşlar harekete geçerek, akan trafikte otobüsü iterek çalışmasına yardımcı olmak istedi.

    VATANDAŞLARDAN İBB'YE TEPKİ

    Yaşanan olay, yoldan geçen bir sürücü tarafından cep telefonuyla kameraya kaydedildi.

    Görüntülerde yoldan geçen sürücü ve aracındakilerin "İBB taşımıyor, halk taşıyor İBB'yi" diyerek tepki gösterdiği duyuluyor.

    İstanbul'da vatandaşlardan otobüs arızasına tepki VİDEO

    İstanbul da vatandaşlardan otobüs arızasına tepki #1

    İstanbul da vatandaşlardan otobüs arızasına tepki #2

    İstanbul da vatandaşlardan otobüs arızasına tepki #3

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