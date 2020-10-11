İstanbul’da yarın toplu ulaşım 8 saat ücretsiz olacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yarın ilkokullar, 8. ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime başlaması nedeniyle toplu ulaşımın 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacağını duyurdu.
- AA
- 11.10.2020 - 12:16
Koronavirüs nedeniyle okullar kademeli olarak açılıyor. Yarın ilkokullar, 8 ve 12’nci sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yüz yüze eğitimin başlaması nedeniyle toplu ulaşımın saat 14.00'a kadar ücretsiz olacağını duyurdu.
06.00-14.00 ARASI ÜCRETSİZ
İBB'den yapılan yazılı açıklamada, “12 Ekim Pazartesi günü toplu ulaşım araçları 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacaktır. İstanbulkartınızı okutarak ücretsiz geçiş yapabilirsiniz.” denildi.
Belediyenin duyurusu, telefonlara mesaj olarak da gönderildi.