Dolar
7.8564
-1.0964%
Euro
9.2939
-0.6053%
Altın
1930.19
1.907%
Borsa
1165.7
1.322%
G. Altın
487.659
0.8718%
Bitcoin
86994.41
1.3553%
EXEN Coin
13.00
0.23%
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 22 C

    İstanbul’da yarın toplu ulaşım 8 saat ücretsiz olacak

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yarın ilkokullar, 8. ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime başlaması nedeniyle toplu ulaşımın 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacağını duyurdu.
    • AA
    • 11.10.2020 - 12:16
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul’da yarın toplu ulaşım 8 saat ücretsiz olacak

    Koronavirüs nedeniyle okullar kademeli olarak açılıyor. Yarın ilkokullar, 8 ve 12’nci sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yüz yüze eğitimin başlaması nedeniyle toplu ulaşımın saat 14.00'a kadar ücretsiz olacağını duyurdu.

    06.00-14.00 ARASI ÜCRETSİZ

    İBB'den yapılan yazılı açıklamada, “12 Ekim Pazartesi günü toplu ulaşım araçları 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacaktır. İstanbulkartınızı okutarak ücretsiz geçiş yapabilirsiniz.” denildi.

    Belediyenin duyurusu, telefonlara mesaj olarak da gönderildi.

    İstanbul’da yarın toplu ulaşım 8 saat ücretsiz olacak #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir