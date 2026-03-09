Abone ol: Google News

İstanbul'da yasak dinlemeyen 5 gösterici gözaltına alındı

Beyoğlu'nda Dünya Kadınlar Günü sebebiyle yapılan yürüyüşte göstericiler İstiklal Caddesi'ne çıkmak isteyince 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Beyoğlu Sıraselviler Caddesi'nde bir grup tarafından yürüyüş yapıldı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polisin yürüyüşe izin vermemesinin ardından grup, ara sokaklardan Cihangir Caddesi'ne geçti.

Yürüyüşün ardından yapılan açıklama sonrasında grup içerisinden İstiklal Caddesi'ne çıkmak isteyen 5 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 

