İstanbul'da yasak dinlemeyen 5 gösterici gözaltına alındı

Beyoğlu'nda Dünya Kadınlar Günü sebebiyle yapılan yürüyüşte göstericiler İstiklal Caddesi'ne çıkmak isteyince 5 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Beyoğlu Sıraselviler Caddesi'nde bir grup tarafından yürüyüş yapıldı.
5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polisin yürüyüşe izin vermemesinin ardından grup, ara sokaklardan Cihangir Caddesi'ne geçti.
Yürüyüşün ardından yapılan açıklama sonrasında grup içerisinden İstiklal Caddesi'ne çıkmak isteyen 5 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)