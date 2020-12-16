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    İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması yapıldı

    Kentin 39 ilçesinde gerçekleşen helikopter destekli uygulamada kara, hava ve deniz ulaşım noktaları denetlendi.
    • AA
    • 16.12.2020 - 15:01
    • Güncelleme : 16.12.2020 - 15:10
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    İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması yapıldı

    İstanbul'da, Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın koordinesinde "Yeditepe Huzur 2020-26" uygulaması gerçekleşti.

    Uygulamaya Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, önleyici hizmetler, trafik denetleme, havacılık, narkotik suçlarla mücadele, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanları ile deniz limanı şubelerinin yanı sıra özel harekat ekipleri de katıldı.

    ARAÇLAR ARANDI, GBT KONTROLÜ YAPILDI

    Uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapıldı. Şüpheli araçlar aranırken, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.

    HELİKOPTER DESTEKLİ UYGULAMA

    Özel eğitimli narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek verdi.

    Asayiş uygulaması saat 15.00'te sona erdi.

    İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması yapıldı ViDEO

    İstanbul da Yeditepe Huzur asayiş uygulaması yapıldı #1

    İstanbul da Yeditepe Huzur asayiş uygulaması yapıldı #2

    İstanbul da Yeditepe Huzur asayiş uygulaması yapıldı #3

    İstanbul da Yeditepe Huzur asayiş uygulaması yapıldı #4

    İstanbul da Yeditepe Huzur asayiş uygulaması yapıldı #5

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