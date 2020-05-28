İstanbul'da, zabıtanın sütünü götürdüğü bebek iyileşti

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde zabıta ekiplerinin annesinin sütünü ulaştırdığı yoğun bakımdaki Ali Eymen bebek sağlığına kavuştu.

İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi'nde yaşayan Ziya ve Şerife Sütçü çiftinin, 50 gün önce bir erkek çocuğu dünyaya geldi.

Ali Eymen ismi verilen bebek, erken doğumdan kaynaklanan rahatsızlık nedeniyle Esenyurt’taki özel bir hastanede yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

SÜTÜNÜ ZABITA EKİPLERİ GÖTÜRDÜ

Bebeğin tedavisi sırasında anne sütünü hastaneye götüren baba Ziya Sütçü, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayınca, belediyeden yardım istedi.

Belediyeye bağlı zabıta ekipleri de bebeğin ihtiyacı olan sütü hastaneye ulaştırdı.

MİNİK EYMEN İYİLEŞTİ

Yaklaşık iki aydır kuvözde solunum cihazına bağlı olarak yaşayan Ali Eymen de tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Minik bebeğin taburcu edildiği gün ise zabıta, aileyi yalnız bırakmadı.

Çocuğuna ilk kez sarılmanın heyecanını yaşayan baba Ziya Sütçü, zor günlerinde kendilerine yardımcı olan belediye ekiplerine teşekkür etti.