İstanbul’daki otogarlarda bayram yoğunluğu başladı

Ramazan Bayramı öncesi otobüs bileti almak isteyenler terminallerde yoğunluk oluşturmaya başladı. Birçok firma ise bayramın yaklaşmasıyla birlikte ek seferler için çalışmaya başlayacaklarını belirtti.

Ramazan ayının bitimine 12 gün kala bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyenler, uygun fiyatla bilet alabilmek için terminallere akın etti.

Yoğunluk olunca da birçok otobüs firması ek sefere geçti.

Bilet fiyatları yüksek bulanlar olsa da şimdiden yüzde 100 doluluğa ulaşan firmalar var…

“100 ile 200 lira arasında oynama olabilir”

Otobüs firması personeli Şaban Demir, “Sezon başladı. Önce okul tatili ardından bayram tatili. Bu süreçte biletlerde 100 ile 200 lira arasında oynama olabilir. Şu an için araçlar zarar halinde ama bu sektör de devam etmek zorunda. Şu andaki güncel fiyatlar vatandaşları etkilemiyor. Araçlar dolu durumda. Bayram öncesi ilave araçlar da olacak.” dedi.

İstanbul’da bayram tatili öncesi otogarlarda bilet yoğunluğu VİDEO

“Uçak bilet fiyatlarıyla yarışır hale geldi”

Bayram tatili için bilet alan Zeynel Öner, “Otobüs bilet fiyatları neredeyse uçak bilet fiyatlarıyla yarışır hale geldi. Bayram öncesi sanırım biletlere yine zam gelecek. Biz de bilet aldık. İstanbul-Manisa arası şu an 275 lira.” diye konuştu.