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    İstanbul'dan Kanada'ya giden tablodan afyon sakızı çıktı

    İhbar üzerine kargo şirketine düzenlenen operasyonda 2 tablonun arkasına gizlenmiş 6 kilo 900 gram uyuşturucu madde olan afyon sakızı Kanada'ya gönderilmek üzereyken ele geçirildi.
    • İHA
    • 25.07.2020 - 12:49
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    İstanbul'dan Kanada'ya giden tablodan afyon sakızı çıktı

    İstanbul polisi, bir kargo şirketinden uyuşturucu madde yollanacağı yönünde ihbar aldı.

    Uyuşturucu kaçırılacağı ihbarı alan İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece’de bulunan kargo şirketine baskın yapmak üzere harekete geçti.

    KANADA'YA GİDECEK KARGODAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

    21 Temmuz’da söz konusu kargo firmasına baskın düzenleyen ekipler, Kanada’ya gönderilecek naylona sarılı paketten şüphelendi. Paketi açan emniyet ekipleri, üzerinde poster boyutunda resimler bulunan 2 tablo ele geçirdi.

    Tabloların arka kısmını bıçak ve matkap ile açan polis, uyuşturucu zulalandığını tespit etti.

    İstanbul'dan Kanada'ya giden tablodan afyon sakızı çıktı VİDEO

    PİYASA DEĞERİ 142 BİN LİRA

    Her iki tabloda piyasa değeri 142 bin lirayı bulan toplam 6 kilo 900 gram afyon sakızı ele geçirildi. Polis ekipleri uyuşturucu madde gönderen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

    İstanbul'dan Kanada'ya giden tablodan afyon sakızı çıktı #1

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