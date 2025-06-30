İstanbul'dan Sonra İlk Kez! O İlde Metrobüs Seferleri Başladı: Eylül'e Kadar Ücretsiz...

İstanbul’un ardından Sakarya’da da metrobüs ulaşım sistemi hizmete giriyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla 19,5 kilometrelik hattın 16,5 kilometrelik bölümü tamamladı.

Birinci etabının tanıtımının yapıldığı metrobüs hattında 11 araç ile seferler düzenlenecek.

Düzenlenen törenle yola indirilen metrobüsün ilk seferinin yolcuları Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile şehir protokolü ve vatandaşlar oldu.

Araç, Camili’den kornalar ve alkışlar eşliğinde yola çıktı. İlk sefer Gar Meydanı İstasyonu’nda son buldu ve projenin tanıtımı burada yapıldı.

OKUL BAŞLAYANA KADAR ÜCRETSIZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, metrobüs hattının ilk günden bugüne serüvenini anlattı ve daha büyük ulaşım projelerin ilk adımı olduğunu ifade etti.

Alemdar, ayrıca metrobüs seferlerinin okul dönemi başlayana kadar ücretsiz düzenleneceğini açıkladı.

‘YERLİ VE MİLLİ SİSTEMLE ÜRETİLDİ’

Başkan Alemdar, “Bu metrobüsler Sakarya’da, yerli ve milli sistemle üretildi. 15 Temmuz’a kadar araçlarımız, trafik ve yaya alışkanlığı kazanılması için test sürüşlerine devam edecek. Ardından tarifeli ulaşım başlayacak. Bir müjdeyi daha duyurmuş olalım, yeni okul dönemi başlayana kadar metrobüslerimiz ücretsiz yolcu taşıyacak. Bugün, Sakarya için bir milat ve ulaşımda şehrin geleceğine yön verecek projelerin daha ilk adımıdır. Sakarya ulaşımında yeni bir çağ başlattık ve yakın süreçte çok daha büyük işlerin altına imzamızı atacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.