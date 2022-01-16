İstanbul’dan Uludağ’ın zirveleri göründü
İstanbul’da dün gece etkili olan kar yağışının ardından havanın temizlenmesiyle birlikte İstanbul’dan Uludağ’ın zirveleri göründü. Oluşan kartpostallık manzara havadan görüntülendi.
- İHA
- 16.01.2022 - 10:58
- Güncelleme : 16.01.2022 - 11:49
İstanbul Anadolu Yakası’nda dün gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Megakentin yağışla birlikte havası da değişti, temizlendi.
ULUDAĞ’IN ZİRVESİ GÖRÜNDÜ
Sabah saatlerinde ise İstanbul’dan kilometrelerce uzaktan olan Uludağ’ın zirveleri göründü.
İlerleyen saatlerde de oluşan sis nedeniyle o manzara gözden kayboldu.
O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ
Kartpostallık görüntü oluşturan o anlar, havadan görüntülendi.
İstanbul’dan Uludağ’ın zirveleri göründü ViDEO