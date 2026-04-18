İstanbullulara müjde: Girişi 1 TL oldu

Yerebatan Sarnıcı’nda alınan yeni karar, hem yerli ziyaretçileri sevindirdi hem de kültürel mirasa erişimi kolaylaştırdı.

İstanbul’un en dikkat çeken tarihi yapılarından biri olan sarnıcın giriş ücretinde önemli bir düzenlemeye gidildi.

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Yerebatan Sarnıcı’na giriş ücreti 1 TL olarak belirlendi.

Yeni tarifenin bugünden itibaren geçerli olduğu belirtildi.

TARİHİ YAPI ZİYARETÇİLERİNİ BÜYÜLÜYOR

İstanbul’un köklü geçmişine ışık tutan yapı, mimarisi ve atmosferiyle her yıl binlerce turisti ağırlıyor.

Şehrin en önemli turistik noktalarından biri olan sarnıç, tarihi dokusuyla ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor.

Doğu Roma İmparatoru I. Justinianus tarafından inşa ettirilen bu dev yer altı yapısı, suyun içinden yükselen çok sayıdaki mermer sütunlarıyla dikkat çekiyor.

Bu görkemli görüntü nedeniyle halk arasında “Yerebatan Sarayı” olarak da bilinen sarnıç, İstanbul’un en etkileyici tarihi mirasları arasında yer alıyor.