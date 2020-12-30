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    İtalya'ya gitmeye çalışan göçmenler Çeşme'de yakalandı

    İstanbul’dan yola çıkan 200'ün üzerinde düzensiz göçmenin içinde bulunduğu Atlas adlı gemi, Çeşme’de durduruldu.
    • İHA
    • 30.12.2020 - 12:01
    • Güncelleme : 30.12.2020 - 13:40
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    İtalya'ya gitmeye çalışan göçmenler Çeşme'de yakalandı

    Dün İstanbul’dan İtalya’ya gitmek için yola çıkan Atlas adlı gemi, bugün sabah saatlerinde İzmir Çeşme açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanarak Çeşme iskelesine getirildi.

    Geminin ambarında Suriye, Afganistan, Irak uyruklu 200’ün üzerinde düzensiz göçmenin bulunduğu tespit edildi.

    KİŞİ BAŞI 6 BİN EURO ÖDEDİLER

    Göçmenlerin gemiye binerken kişi başı 6 bin euro ödediği öğrenilirken, işlemlerinin tamamlanması sonrası İzmir İl Göç İdaresi'ne sevk edileceği belirtildi.

    İtalya'ya gitmeye çalışan göçmenler Çeşme'de yakalandı ViDEO

    İtalya ya gitmeye çalışan göçmenler Çeşme de yakalandı #1

    İtalya ya gitmeye çalışan göçmenler Çeşme de yakalandı #2

    İtalya ya gitmeye çalışan göçmenler Çeşme de yakalandı #3

    İtalya ya gitmeye çalışan göçmenler Çeşme de yakalandı #4

    İtalya ya gitmeye çalışan göçmenler Çeşme de yakalandı #5

    İtalya ya gitmeye çalışan göçmenler Çeşme de yakalandı #6

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