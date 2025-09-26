İzmir barajlarında su seviyesi kritik düzeyde

Kuraklığın etkisiyle İzmir’in su kaynaklarındaki düşüş endişe yaratıyor. Tahtalı Barajı’nda geçen yıl aynı dönemde yüzde 17,51 olan doluluk oranı bu yıl yüzde 3,91’e geriledi. Balçova Barajı’nda doluluk yüzde 19,94’ten 6,59’a, Kutlu Aktaş Barajı’nda ise yüzde 12,46’dan 0,16’ya düştü.

Tahtalı Barajı’nda bugüne kadar kaydedilen en düşük doluluk oranı, 2008 yılında yüzde 5,5 olarak ölçülmüştü.

GECE SU KESİNTİLERİ DEVAM EDİYOR

Kuraklık nedeniyle İzmir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (İZSU), kentte su tasarrufu amacıyla gece su kesintilerini sürdürüyor.

Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Bornova, Gaziemir ve Menderes’te belirlenen mahallelerde bir gün su kesintisi uygulanıyor.

Karabağlar, Konak, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ve Buca’da ise ertesi gün 23.00–05.00 saatleri arasında 6 saat su verilmiyor.

SAĞANAK YAĞIŞA RAĞMEN SU TASARRUFU UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, pazartesi günü İzmir ve çevresinde yerel sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışların baraj seviyelerine kısmi katkı sağlaması öngörülse de, su tasarrufu tedbirlerinin devam etmesi gerekiyor.