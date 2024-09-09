İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor İzmir Körfezi'nde kirlilik nedeniyle pek çok balığın yaşamını yitirdiği ve ölü balıkların kıyıya vurduğu gözlemlendi.

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AA & Ensonhaber

20 Ağustos'ta İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Turan Sahili'nde ölü balıkların kıyıya vurması ve çevrede yoğun bir kötü koku yayılmasının ardından, kirliliğin kaynağının tespiti ve çözümüne yönelik çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Deniz suyunun yeşil ve kahverengi tonlarına büründüğü İzmir Körfezi'nde balık ölümleri, bugün Karşıyaka'nın Aksoy Mahallesi'nde de ciddi şekilde artmış durumda. Çok sayıda ölü balığın su yüzeyine çıktığı ve kıyıya sürüklendiği dikkat çekiyor.

Kıyıda yürüyüş yapan vatandaşlar, bu duruma büyük tepki gösterdi.

BELEDİYE, ÖLÜ BALIKLARI TEMİZLEMEYE ÇALIŞIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise denizde biriken ölü balıkları temizlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Geçen hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında gerçekleştirilen İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısında, toplu balık ölümleri ve kirlilik sorununun çözümüne yönelik araştırmalar ve öneriler masaya yatırıldı.

BAŞKAN TUGAY: "BU BALIKLAR BURAYA AİT DEĞİL"

İzmir Körfezi'nde yaşanan balık önemleriyle ilgili konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bu balıklar buraya ait değil. Bunların gemilerle taşındığını ve iklim değişikliğiyle Körfez içinde baskın haline geldiğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.