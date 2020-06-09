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İzmir merkezli uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

İzmir merkezli uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

İzmir merkezli İstanbul ve Diyarbakır'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu imalat ve satışı yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı.