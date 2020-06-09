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    İzmir merkezli uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

    İzmir merkezli İstanbul ve Diyarbakır'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu imalat ve satışı yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı.
    • AA
    • 09.06.2020 - 14:20
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    İzmir merkezli uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal veya ticareti yaptığı tespit edilen şahısların yakalanması için İzmir merkezli İstanbul ve Diyarbakır'da çalışma başlattı.

    12 KİŞİ YAKALANDI

    Eş zaman gerçekleştirilen operasyonlarda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

    Adreslerde yapılan aramalarda, 385 tablet uyuşturucu hap ve 2 kök Hint keneviri ele geçirildi.

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