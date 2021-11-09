Menderes ilçesinde, mandalina bahçelerinde çalışan işçileri taşındığı 2 midibüsün çarpıştığı kazada 5'i ağır 45 kişi yaralandı.

İzmir'in Menderes ilçesi Küner Kavşağında saat 18.00 sıralarında M.E.T. yönetimindeki midibüs, freninin boşalması sonucu, H.B.'nin kullandığı midibüse arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle midibüslerde bulunan 45 kişi yaralandı.

İzmir'de işçilerin taşındığı 2 midibüs çarpıştı: 45 yaralı VİDEO

5'İNİN DURUMU AĞIR 45 YARALI

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan 5'inin durumunun ağır, diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, kazaya karışan midibüslerdekilerin, ilçede bulunan mandalina bahçelerinde işçi olarak çalıştıkları öğrenildi.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı inceleme sürdürülüyor.