Dolar
7.619
0.9152%
Euro
9.0417
0.7734%
Altın
1872.98
0.3321%
Borsa
1323.95
0.8324%
G. Altın
458.851
1.2835%
Bitcoin
141990.49
4.1086%
EXEN Coin
12.31
-0.48%
10ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 10 C

    İzmir'de maskesiz gezen kadından polislere tepki

    İzmir'in Konak ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama yapan polis ekipleri ile maskesiz gezen iki kadın arasında gerginlik yaşandı.
    • DHA
    • 21.11.2020 - 09:00
    • Güncelleme : 21.11.2020 - 09:19
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de maskesiz gezen kadından polislere tepki

    İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama yapan polis ekipleri, maskesiz bir vatandaşı durdurarak işlem yaptı.

    Uygulamaya devam eden ekipler, sahilde yürüyüş yapan ve maske takmayan iki kadını durdurdu.

    KİMLİK VERMEDİ

    Polis, iki kadına maskesiz oldukları gerekçesiyle işlem yapacaklarını belirterek kimlik talep etti. Fakat polis ekiplerinin talebine tepki gösteren kadınlardan biri kimlik ibraz etmeyerek ekiplerle tartışmaya başladı.

    İzmir de maskesiz gezen kadından polislere tepki #1

    "HADİ TUTUKLAYIN"

    Gerginliğin artması ile kimlik ibrazında bulunmayan kadın, polise ekiplerinin terbiyesizlik yaptığını iddia ederek "Ne yapacaksın tutuklayacak mısınız beni, hadi tutuklayın." şeklinde bağırmaya başladı.

    İzmir de maskesiz gezen kadından polislere tepki #2

    "BENİM CANIMI SIKMASINLAR"

    Polisin uyarması üzerine tepkisini sürdürmeye devam eden kadın, "Benim canımı sıkmasınlar polismiş, ne bunlar ya, ne sanıyorlar bunlar kendini." diye konuştu.

    Görüntü alan basın mensuplarına da tepki gösteren kadın, "Sende çek öldün, çekemedin öldün, çek hadi" dedi.

    Maskesiz gezen kadından polislere tepki VİDEO

    İzmir de maskesiz gezen kadından polislere tepki #3

    POLİSLER ŞİKAYETÇİ OLDU

    Haklarında işlem yapılan iki kadın daha sonra polise mukavemette bulunduğu gerekçesiyle polis merkezine götürüldü. Polis memurlarının, hakarette bulunduğu gerekçesiyle kadından şikayetçi oldukları öğrenildi.

    İzmir de maskesiz gezen kadından polislere tepki #4

    İzmir de maskesiz gezen kadından polislere tepki #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir