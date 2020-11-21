İzmir'de maskesiz gezen kadından polislere tepki

İzmir'in Konak ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama yapan polis ekipleri ile maskesiz gezen iki kadın arasında gerginlik yaşandı.

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama yapan polis ekipleri, maskesiz bir vatandaşı durdurarak işlem yaptı.

Uygulamaya devam eden ekipler, sahilde yürüyüş yapan ve maske takmayan iki kadını durdurdu.

KİMLİK VERMEDİ

Polis, iki kadına maskesiz oldukları gerekçesiyle işlem yapacaklarını belirterek kimlik talep etti. Fakat polis ekiplerinin talebine tepki gösteren kadınlardan biri kimlik ibraz etmeyerek ekiplerle tartışmaya başladı.

"HADİ TUTUKLAYIN"

Gerginliğin artması ile kimlik ibrazında bulunmayan kadın, polise ekiplerinin terbiyesizlik yaptığını iddia ederek "Ne yapacaksın tutuklayacak mısınız beni, hadi tutuklayın." şeklinde bağırmaya başladı.

"BENİM CANIMI SIKMASINLAR"

Polisin uyarması üzerine tepkisini sürdürmeye devam eden kadın, "Benim canımı sıkmasınlar polismiş, ne bunlar ya, ne sanıyorlar bunlar kendini." diye konuştu.

Görüntü alan basın mensuplarına da tepki gösteren kadın, "Sende çek öldün, çekemedin öldün, çek hadi" dedi.

Maskesiz gezen kadından polislere tepki VİDEO

POLİSLER ŞİKAYETÇİ OLDU

Haklarında işlem yapılan iki kadın daha sonra polise mukavemette bulunduğu gerekçesiyle polis merkezine götürüldü. Polis memurlarının, hakarette bulunduğu gerekçesiyle kadından şikayetçi oldukları öğrenildi.





