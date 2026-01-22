İzmir'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

- İzmir'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, trafikte su birikintileri ve tıkanıklığa neden oldu.
- Karabağlar Deresi taştı, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.
- Çeşme, yağıştan en fazla etkilenen ilçe oldu.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından beklenen yağış geldi.
İzmir'de sabah erken saatlerden itibaren gök gürültülü sağanak etkili oldu.
TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
Sağanak hayatı olumsuz etkilerken sürücüler, trafikte araçları ile ilerlemekte güçlük çekti.
Bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi.
Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağmurla birlikte hava da karardı.
KARABAĞLAR DERESİ TAŞTI
İzmir’de etkili olan sağanakta Karabağlar ilçesindeki Karabağlar Deresi de taştı.
Bölgeden araçlarıyla geçen sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar, su birikintileri nedeniyle yürümekte güçlük çekti.
EN FAZLA ETKİLENEN İLÇE ÇEŞME OLDU
İzmir'de sağanaktan en fazla etkilenen ilçe Çeşme oldu.
Çeşme’de metrekareye 57, Karaburun’da 29, İzmir merkezde 27, Narlıdere ve Balçova’da 23, Seferihisar’da ise 20 kilogram yağış düştü.