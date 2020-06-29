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    İzmir'de terminaldeki yolcu otobüsünde yangın

    İzmir Otobüs Terminalinde sefer için hazırlık yapılan park halindeki yolcu otobüsünde yangın çıkarken, zamanında müdahale ile facia önlendi.
    • DHA
    • 29.06.2020 - 05:41
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    İzmir'de terminaldeki yolcu otobüsünde yangın #1

     

    İzmir Otobüs ve Terminal İşletmelerinde (İZOTAŞ) saat 01.00 sıralarında sefer öncesi son hazırlıkları yapılan park halindeki 06 BMJ 933 plakalı yolcu otobüsünde yangın çıktı.

    Otobüsten dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

    YANGININ NEDENİ ELEKTRİK AKSAMI

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, park halindeki yolcu otobüsündeki yangın söndürüldü. Elektrik aksamındaki arzıdan çıktığı tahmin edilen yangında otobüs, büyük hasar gördü.

    İzmir'de terminaldeki yolcu otobüsünde yangın #2

    ÖNCEKİ GÜN DE YANGIN ÇIKMIŞ

    İddiaya göre, aynı otobüste önceki gün de park halindeyken elektrik aksamının arızalanması sonucu küçük çaplı yangın çıktığı belirtildi. Personelin dikkati sonucu bu yangın büyümeden söndürüldü.

    İzmir'de terminaldeki yolcu otobüsünde yangın #3

    YOLCU ALACAKTI

    Terminalde park halindeyken çıkan yangında alev alev yanan yolcu otobüsünün gece saatlerinde İstanbul'a sefere çıkacağı ileri sürüldü. Yangının sefer öncesi çıkması, olası bir faciayı önledi. Polis ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

    İzmir'de terminaldeki yolcu otobüsünde yangın #4

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