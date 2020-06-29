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İzmir'de terminaldeki yolcu otobüsünde yangın

İzmir'de terminaldeki yolcu otobüsünde yangın

İzmir Otobüs Terminalinde sefer için hazırlık yapılan park halindeki yolcu otobüsünde yangın çıkarken, zamanında müdahale ile facia önlendi.