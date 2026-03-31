40 yaş altına faizsiz konut iddiası: Gözler TBMM'de

Evi olmayan vatandaşların araştırdığı "konut desteği" başlıklarına bugün bir yenisi eklendi.

Sosyal medyada paylaşılan bilgiler akabinde "40 yaş altına faizsiz konut" kampanyası dikkatleri çekti.

En uygun şartlarda ev sahibi olmak isteyenler için söz konusu şartlar da paylaşıldı.

TBMM gündemine alındığı iddia edilen faizsiz konut desteğine ilişkin detaylar merak konusu oldu.

İŞTE ŞARTLAR

Yeni konut kampanyasına göre:

-40 yaşını doldurmamış olmak

-Hiç ev sahibi olmamak

-Satın alınan konutu kiraya vermemek

-T.C. vatandaşı olmak

RESMİLEŞMEDİ

Henüz, resmi makamlardan bu yönde bir bilgi paylaşılmış ve detaylar doğrulanmış değil.

Ancak teklif yasalaşırsa, bu şartları taşıyanlara faizsiz konut finansmanı sağlanacak.