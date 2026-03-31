Muş’ta bahar ayında kar ulaşımı durma noktasına getirdi

Muş’un Hasköy ilçesi ile Bitlis’in Mutki ilçesini birbirine bağlayan güvenlik yolunda, bahar aylarında yoğun kar yağışı etkili oldu. Tipi ve fırtına nedeniyle kar kalınlığı yer yer 3 metreyi bulurken, ulaşım tamamen aksadı. Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, olumsuz hava koşullarına ve çığ tehlikesine rağmen yolu yeniden açmak için 24 saat çalışma yürütüyor.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Kaygan zemin ve yoğun kar, sürücülere büyük güçlük yaşattı. Araçlarına zincir takarak ilerleyebilen sürücüler, özellikle çığ tehlikesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Hakan Salçuk, “Her yıl aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Yollar sürekli kapanıyor. Mutki tarafı bahar havasında ama burası hâlâ kış.” diyerek durumu özetledi.

EKİPLER YOĞUN KARLA MÜCADELE EDİYOR

Bölgede iş makinesi operatörü olarak görev yapan Ahmet Karagüzel, çalışmaların zorlu şartlara rağmen sürdüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Hasköy-Mutki yolunun 6. kilometresinde karla mücadelemiz devam ediyor. Yer yer iki, yer yer üç, bazı bölgelerde dört metreye ulaşan kar kalınlığına rağmen çalışıyoruz. Bir greyder, bir loder ve iki rotatifle yolu açıyoruz. Tipiyle de mücadelemiz sürüyor.