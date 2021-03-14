İzmir'de uyuşturucu tacirlerine darbe: 3 gözaltı

Menemen ilçesinde, polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu uyuşturucu maddesi sattığı tespit edilen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Menemen Asayiş Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.

1 ŞÜPHELİ KAÇARKEN YAKALANDI

Takip edilen H.M. (30) isimli şüpheli erkek şahıs, bir adrese girdikten kısa bir süre sonra elektrikli bisikletiyle olay yerinden uzaklaşırken, sivil polis tarafından durdurulmak istendi. Bu esnada üzerindeki hassas teraziyi atarak kaçmaya çalışan şüpheli, girdiği ara sokakta kısa sürede yakalandı.

AYNI ADRESTEN ÇIKAN 2 ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Şüpheli H.M.’nin girdiği adresten yarım saat sonra çıkan Ç.D. (37) ile P.D. isimli şahıslar da ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

52 GRAM JAMAIKA VE 905 LİRA PARA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 52 gram Jamaika olarak tabir edilen uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 905 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti’ suçlarından işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.