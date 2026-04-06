İzmir’de Vakıflar’a devredilen eski DGM binalarının tahliye süreci başladı

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün, arşiv belgelerine dayanarak başlattığı süreç sonucunda Ekim 2025'te tapuda kendi adına tescil ettirdiği tarihi binaların tahliyesi için harekete geçildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uzun yıllardır Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü olarak kullandığı eski DGM binaları, Egemenlik Binası ve eski gasilhanenin mülkiyeti, inceleme sonrası Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti.

Belediye, bu taşınmazların kendi mülkiyetinde olduğunu ve geçmişte restorasyon için önemli harcamalar yaptığını savunarak hukuki itirazlarını sürdürmüştü.

DGM BİNALARININ TAHLİYE SÜRECİ BAŞLADI

Bugün sabah saatlerinde tahliye süreci resmen başlatıldı.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, polis tarafından kurulan barikatlarla güvenlik önlemi aldı.

İNCELEME VE TESPİT ÇALIŞMALARI YAPILDI

Belediye personelinin binaya girişine izin verilmezken Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve belediye görevlileri tarafından, binada inceleme ve tespit çalışmaları yapıldı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve belediye görevlilerince binada inceleme ve tespit çalışmalarının yapıldığı, taşınmaz ve iki binadaki eşyalara ilişkin tutanak tutulduğu öğrenildi.

TAHLİYE SIRASINDA GERGİNLİK YAŞANDI

Tahliyeye karşı çıkan belediye personeli, CHP milletvekilleri ve partililer ise bina önünde toplandı.

Eylem yapıp, slogan atan grup, kurulan polis barikatını yıkıp, geçmeye çalıştı.

Bunun üzerine yaşanan arbedede polis, biber gazı ile müdahalede bulundu.

Grup, binanı önündeki yolu da araç trafiğine kapatırken, o anlar kameralara yansıdı.