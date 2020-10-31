62 yaşındaki Emine Eren, İzmir'de Barış Sitesi'ndeki enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.

İzmir açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

62 YAŞINDAKİ EMİNE EREN KURTARILDI

20'den fazla can kaybı, 800'den fazla yaralının olduğu depremde en kaz altından kalan 62 yaşındaki Emine Eren, Barış Sitesi'ndeki enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.

İzmir'de yaşlı kadın 14 saat sonra sağ çıkarıldı-Video