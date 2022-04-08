Jandarmaya 250 sözleşmeli uzman erbaş alınacak

Jandarma Genel Komutanlığı'na 250 sözleşmeli uzman erbaş alınacak.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nın Resmi Gazete'de yayınlanan ilanına göre, Jandarma Genel Komutanlığı, 250 lojistik alt branşlı sözleşmeli uzman erbaş istihdam edecek.

Başvuru tarihleri ve şartlar

Başvurular, 8-24 Nisan tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.

Başvuru şartlarına ilişkin bilgiler www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adreslerinde yayımlanacak kılavuzda yer alacak.