Japon akademisyenler, Marmara ve Düzce depremlerini yerinde inceledi

11 Mart 2011’de Japonya’nın kuzeydoğusundaki Miyagi açıklarında yaşanan 9.0 büyüklüğündeki “Tohoku” depremine tanıklık eden Tsukuba Üniversitesinden 7 akademisyen, Türkiye’ye geldi. Japon hükümetinin desteğiyle gerçekleştirilen ziyarette, 17 Ağustos 1999 Marmara ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinin büyük yıkıma yol açtığı Düzce, Sakarya ve Kocaeli illerinde incelemeler yapılıyor.

İLK DURAK KAYNAŞLI

Heyetin ilk durağı, 26 yıl önce 7.2 büyüklüğündeki Düzce depreminin merkez üssü olan Kaynaşlı ilçesi oldu. Kaymakam Kemal Sefa Gökmenoğlu, akademisyenlerle yaptığı toplantıda Acil Durum ve Afet Yönetim Programı, yapısal iyileştirme çalışmaları ve sosyal toparlanma süreçlerine dair bilgiler paylaştı.

"DEPREMİN ACI HATIRALARI VAR"

Toplantı sonrası konuşan Kaymakam Gökmenoğlu, Kaynaşlı’nın büyük yıkıma uğradığını hatırlatarak şunları söyledi:

Depremin acı hatıraları var ama devlet-vatandaş dayanışmasıyla ilçemizi yeniden inşa ettik. Japon misafirlerimiz de farklı dönemlerde ilçemizi ziyaret ederek bu süreçleri yerinde gözlemlediler. Bugün de bu ziyaretlerin bir yenisini gerçekleştiriyorlar.

Gökmenoğlu, aynı acıların yeniden yaşanmaması için tedbirlerin en üst seviyede tutulduğunu vurguladı. Ayrıca Türkiye ile Japonya arasındaki dostluğun 1890 yılında Ertuğrul Fırkateyni’yle başladığını ve 135 yıldır sürdüğünü ifade etti.

TÜRKİYE VE JAPONYA'NIN ORTAK NOKTASI: DEPREMLER

Heyet Başkanı Prof. Dr. Tetsuya Shirai ise Türkiye ve Japonya’nın coğrafi uzaklığa rağmen büyük depremlerle mücadele eden iki ülke olduğunu belirtti:

“Buradaki deprem öncesi ve sonrası koşulları inceleyip deneyimlemeye geldik. Amacımız, iki ülke arasında iletişimi güçlendirip çalışmaları daha ileriye taşımak.”

Shirai, 2011 Tohoku depremi sonrası Fukuşima nükleer faciasının yaşandığı bölgeden geldiklerini hatırlatarak, Düzce depremiyle karşılaştırmalar yapacaklarını ve sonuçlarını değerlendireceklerini söyledi.

KALICI KONUTLARI VE AFET MERKEZİNİ İNCELEDİLER

Akademisyenler, Çele Mahallesi’nde 2004 yılında tamamlanan kalıcı konutlarda incelemelerde bulundu. Ardından Türk Kızılayı Bölge Afet Müdahale Merkezi’ni ziyaret eden heyet, Kaynaşlı’daki programını tamamladı.

Ziyaretlerde Kaymakam Gökmenoğlu’na, Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundal ve Düzce AFAD İl Müdürü Ali Kartal eşlik etti.