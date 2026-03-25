JÖH'ün Boralar'ı, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor

200 subay, astsubay, uzman jandarma çavuş ve uzman onbaşıdan oluşan,Tokat Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığına bağlı birlik, yıl boyunca gerçekleştirilen gerçeğe yakın tatbikatlarla operasyon kabiliyetini sürekli yüksek tutuyor. Pusu ve pusudan kurtulma eğitimlerinde sergiledikleri performansla dikkat çeken komandolar, atış ve fiziksel dayanıklılık çalışmalarında da üstün başarı gösteriyor.

Anadolu Ajansı ekibi, "Boralar" timlerinin Tokat’taki eğitim ve tatbikatlarını görüntüledi.

MESKUN MAHAL VE TOPLUMSAL OLAYLARA MÜDAHALE EĞİTİMLERİ

Komandolar, meskun mahalde terör operasyonu ve toplumsal olaylara müdahale senaryoları üzerinden eğitimler gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra Tokat’ın Başçiftlik ilçesindeki kayak merkezinde karla kaplı arazide hayatta kalma eğitimleri de veriliyor.

Bu kapsamda timler, iglo (kardan ev) yapımı ve zorlu kış şartlarında barınma gibi eğitimlerden geçirilerek farklı iklim koşullarında görev yapabilecek şekilde hazırlanıyor.

"HER ŞARTTA GÖREV ALABİLECEK DONANIMA SAHİBİZ"

Tokat Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanı Binbaşı Selim Arslankıran, birliğin 1995 yılında kurulduğunu ve o tarihten bu yana “Boralar” adıyla anıldığını belirtti.

Birliğin yüksek disiplin ve ileri düzey eğitim anlayışıyla görev yaptığını ifade eden Arslankıran, şunları söyledi:

Birliğimiz, modern harekât kabiliyeti ve güçlü eğitim altyapısıyla her türlü coğrafya ve şartta görev icra edebilecek donanıma sahiptir. Kurulduğu günden bu yana Sur ve Nusaybin’de yürütülen hendek operasyonları başta olmak üzere Gabar’dan Doğubayazıt’a kadar pek çok kritik bölgede terörle mücadelede aktif rol almıştır. Sadece güvenlik operasyonlarında değil, milletimizin zor zamanlarında da devletimizin gücünü ve şefkatini temsil etmiştir.

AFETLERDE DE SAHADAYDILAR

"Boralar" timleri, güvenlik görevlerinin yanı sıra doğal afetlerde de aktif rol üstleniyor.

Arslankıran, 2021 yılında Karadeniz’de yaşanan sel felaketlerinde ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını belirterek, özellikle Nurdağı bölgesinde önemli görevler üstlendiklerini söyledi.

"ŞANLI BAYRAĞIMIZI SINIR ÖTESİNDE DE TEMSİL ETTİK"

Birliğin yurt dışındaki görevlerine de değinen Arslankıran, sözlerini şöyle sürdürdü:

Boralar için vatan savunması yalnızca sınırlarımızla sınırlı değildir. Ülkemizin güvenliğinin başladığı her coğrafya görev anlayışımızın bir parçasıdır. Bu bilinçle şanlı bayrağımızı sınır ötesinde de gururla temsil ettik. 2019 ve 2022 yıllarında Suriye’nin El Bab bölgesinde görev alarak bölgenin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına katkı sunduk. Bu görevlerle hem bölge halkının güvenliğine destek verildi hem de ülkemize yönelen tehditler kaynağında bertaraf edildi.

"EN BÜYÜK BAŞARI, HUZURUN TESİS EDİLMESİ"

Arslankıran, "Boralar" timlerinin en büyük başarısının görev yaptıkları bölgelerde huzur ve güven ortamının sağlanması olduğunu vurguladı.

Tokat ve çevresinin terör unsurlarından arındırılmasına sağlanan katkının birlik için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Arslankıran, şunları söyledi:

Hendek operasyonlarında ve yurt içi görevlerde sergilenen kararlılık ve fedakârlık yalnızca askeri bir başarı değil, aynı zamanda vatan sevgisinin sahaya yansımasıdır. Bizim için başarı, verilen görevin eksiksiz yerine getirilmesi ve devletimizin emanetine sadakatle sahip çıkmaktır.