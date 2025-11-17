Kabine bugün toplanıyor: Gündemde Gazze, Terörsüz Türkiye ve ekonomi var

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe’de bir araya gelecek.

Toplantıda, “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında son durumun yanı sıra Gazze’deki ağır insani tablo ve ekonomiye dair güncel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alınacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Kabinenin en önemli gündem başlıklarından biri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta vurguladığı "Terörsüz Türkiye" hedefi olacak. Süreçte bugüne kadar atılan adımlar, elde edilen kazanımlar ve bundan sonra izlenecek yol haritası detaylı şekilde ele alınacak.

Terör örgütlerinin Türkiye sınırları içinde hareket kabiliyetinin tamamen ortadan kaldırılması, Örgüt bağlantılı yapıların çökertilmesi, Güvenlik birimlerinin sahadaki gözlemleri ve yeni istihbarat raporları, Sürecin toplumsal ve ekonomik yansımaları kabinenin ana başlıkları arasında yer alacak. Türkiye'nin, terörle mücadelede kararlı çizgisinden taviz vermeden "tam tasfiye dönemine" geçiş yapması için planlanan adımların masada olması bekleniyor.

GAZZE

Dış politika başlığının odağında ise aylardır süren Gazze'deki insani kriz bulunuyor. İsrail'in saldırıları nedeniyle bölgede her geçen gün daha da ağırlaşan tablo karşısında Türkiye'nin yeni adımlar atması gündemde.

Türkiye'nin Gazze için yürüttüğü arabuluculuk trafiği, İnsani yardım koridorunun genişletilmesi, Sahadaki kritik ihtiyaçların hızla karşılanması, Gazze'nin savaş sonrası yeniden imarı için uluslararası işbirliği, Filistin'e yönelik siyasi ve insani desteğin artırılması.

EKONOMİ

Yoğun güvenlik ve dış politika gündeminin yanında ekonomi de Kabine'nin güçlü başlıklarından biri olacak.

Hükümetin kararlılıkla sürdürdüğü enflasyonla mücadele kapsamında: Fiyat istikrarında gelinen nokta, Temel gıda ürünlerindeki fiyat seyri, Kamu mali disiplinine ilişkin yeni tedbirler, Orta Vadeli Program'ın 2025'e dönük hedefleri, Dar gelirliyi korumaya yönelik atılacak destek adımları değerlendirilecek.