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    Kadıköy'de maske takmayan kadına, polis sert müdahalede bulundu

    Kadıköy'de maske takmayan kadına, polis sert müdahalede bulundu

    Cadde üzerinde polis memurları, maskesi burnunu kapatmadığı gerekçesiyle bir kadını durdurup ceza kesmek istedi. Kadın reddedince, polisin sert müdahalesine maruz kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2020 - 00:44
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    Kadıköy'de maske takmayan kadına, polis sert müdahalede bulundu

    İstanbul Kadıköy'de maske denetimi yapan polis memurları, bir kadını maskesi burnunu kapatmadığı gerekçesiyle durdurdu.

    Ceza kesilmek istenen kadın, iddiaya göre cezayı reddetti. Bunun üzerine polis memurları kadına, sert müdahalede bulundu.

    O anları yoldan geçen bir vatandaş saniye saniye kaydetti.

    Kadıköy'de maske takmayan kadına polis sert müdahalede bulundu VİDEO

    Kadıköy de maske takmayan kadına, polis sert müdahalede bulundu #1

    KENDİLERİNİN DE MASKESİ YOKTU

    Şiddete maruz kalan kadın sosyal medya hesabında, "Kendilerinin de maskesi yoktu zaten. Bunu söyleyip cezayı itiraz ettiğim için beni karakola götürmek istedi. Reddettim ve olay yerinden uzaklaşırken arkamdan gelip beni yakaladı." ifadelerinde bulundu.

    Kadıköy de maske takmayan kadına, polis sert müdahalede bulundu #2

     

    Kadıköy de maske takmayan kadına, polis sert müdahalede bulundu #3

    Kadıköy de maske takmayan kadına, polis sert müdahalede bulundu #4

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