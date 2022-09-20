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    Kadıköy’de metrobüs yangını

    İstanbul Kadıköy Acıbadem Metrobüs Durağı yakınlarında bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangında yolcular kendilerini dışarıya attı.
    • 20.09.2022 - 21:52
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 21:54
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    Kadıköy’de metrobüs yangını

    Saat 17.15 sıralarında İstanbul'un Kadıköy ilçesi Acıbadem Metrobüs Durağı yakınlarında bir metrobüs aracının motor kısmında çıktı.

    Otobüsün içi dumanla doldu

    Metrobüsün içi bir anda dumanla dolarken, yolcular kısa sürede dışarıya çıktı.

    DHA'nın haberine göre yangın, söndürme tüpleriyle müdahale sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

    Kadıköy’de metrobüs yangını VİDEO

    Kadıköy’de metrobüs yangını #1

    Kadıköy’de metrobüs yangını #2

    Kadıköy’de metrobüs yangını #3

    Kadıköy’de metrobüs yangını #4

    Kadıköy’de metrobüs yangını #5

    Kadıköy’de metrobüs yangını #6

    Kadıköy’de metrobüs yangını #7

    Kadıköy’de metrobüs yangını #8


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