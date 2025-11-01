Abone ol: Google News

Kahramanmaraş'ta kayıp olarak aranıyordu: Uçurum dibinde ölü bulundu

Andırın ilçesinde kayıp olarak aranan Miraç Sağlam (17), uçurum dibinde cansız bedeni bulundu.

Yayınlama Tarihi: 01.11.2025 22:46
  • Kahramanmaraş Andırın'da kaybolan Miraç Sağlam, arkadaşlarının ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında bulundu.
  • Ekipler, akşam saatlerinde 80 metrelik uçurumun dibinde Sağlam’ın cansız bedenine ulaştı.
  • Cenaze otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta Andırın ilçesi kırsalındaki Gökgedik Mahallesi’nde ağaç kesim işi yapan Miraç Sağlam, dün akşam saatlerinde birlikte çalıştığı arkadaşlarıyla buluştuğu yere gitmedi.

KAYIP GENCİN CANSIZ BEDENİ 80 METRELİK UÇURUMDA BULUNDU

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kayıp genci bulmak için bölgede arama çalışması başlatıldı.

Dün sonuç alınamayınca ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına bugün de devam edildi.

Ekipler, akşam saatlerinde Kasımlı mevkisindeki yaklaşık 80 metrelik uçurumun dibinde Miraç Sağlam’ın cansız bedenini buldu.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sağlam'ın cenazesi otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

