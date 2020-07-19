Dolar
6.8562
0%
Euro
7.8389
0.3726%
Altın
1810.28
0.7199%
Borsa
118786.09
-0.018%
G. Altın
399.117
0.7037%
Bitcoin
63305.11
0.7522%
27ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 27 C

    Kahramanmaraş'ta ölen yavrusunu yalnız bırakmayan kedi

    Aracın çarpması sonucu ölen yavrusunun uzun süre başında bekleyen anne kedi bir süre sonra yavrusunu da alarak, bölgeden uzaklaştı.
    • DHA
    • 19.07.2020 - 16:12
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kahramanmaraş'ta ölen yavrusunu yalnız bırakmayan kedi

    Kahramanmaraş'ın İsmet Karaokur Bulvarı'nda, bir aracın çarptığı yavu kedi hayatını kaybetti.

    Yavru kedinin hemen yanına gelen annesi ise bir an olsun yanından ayrılmadı.

    YAVRUSUNU ALIP, KAYIPLARA KARIŞTI

    Diğer araçların yoldan hızla geçmesiyle kendisi de ezilme tehlikesi yaşayan kedi, uzun bir süre yavrusunu kaldırmaya çalıştı. Anne kedi bir süre sonra yavrusunu alarak gözden kayboldu.

    Kahramanmaraş'ta ölen yavrusunu yalnız bırakmayan kedi ViDEO

    Kahramanmaraş'ta ölen yavrusunu yalnız bırakmayan kedi #1

    Kahramanmaraş'ta ölen yavrusunu yalnız bırakmayan kedi #2

    Kahramanmaraş'ta ölen yavrusunu yalnız bırakmayan kedi #3

    Görüş Bildir