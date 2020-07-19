Aracın çarpması sonucu ölen yavrusunun uzun süre başında bekleyen anne kedi bir süre sonra yavrusunu da alarak, bölgeden uzaklaştı.

Kahramanmaraş'ın İsmet Karaokur Bulvarı'nda, bir aracın çarptığı yavu kedi hayatını kaybetti.

Yavru kedinin hemen yanına gelen annesi ise bir an olsun yanından ayrılmadı.

YAVRUSUNU ALIP, KAYIPLARA KARIŞTI

Diğer araçların yoldan hızla geçmesiyle kendisi de ezilme tehlikesi yaşayan kedi, uzun bir süre yavrusunu kaldırmaya çalıştı. Anne kedi bir süre sonra yavrusunu alarak gözden kayboldu.

Kahramanmaraş'ta ölen yavrusunu yalnız bırakmayan kedi ViDEO