Euro
10.5051
0.93%
Dolar
8.5997
0.95%
Altın
527.25
1.29%
Borsa
1.431
-0.09%
Bitcoin
323.556
5.36%
EXEN Coin
32.33
-4.32%
16ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 16 C

    Kahramanmaraş'ta pencereden düşen kişi son anda kurtarıldı

    Kahramanmaraş'ta 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden sarkan bir kişi, evde bulunan bir yakını tarafından kollarından yakalanarak son anda kurtarıldı. O anlar kameralara yansıdı.
    • DHA
    • 02.06.2021 - 19:27
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 19:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kahramanmaraş'ta pencereden düşen kişi son anda kurtarıldı

    Tekerek Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, iddiaya göre 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden sarktı.

    DÜŞERKEN SON ANDA KURTARILDI

    Kimliği belirsiz kişi, düşmek üzereyken evde bulunan bir yakını tarafından kollarından yakalanarak son anda kurtarıldı. Aşağıda bekleyen vatandaşlar ise önlem amaçlı battaniye açtı.

    OLAY ANI KAMERADA

    Öte yandan, yaşananlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Kahramanmaraş'ta pencereden düşen kişi son anda kurtarıldı VİDEO

    Kahramanmaraş ta pencereden düşen kişi son anda kurtarıldı #1

    Kahramanmaraş ta pencereden düşen kişi son anda kurtarıldı #2

    Kahramanmaraş ta pencereden düşen kişi son anda kurtarıldı #3

    Kahramanmaraş ta pencereden düşen kişi son anda kurtarıldı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir