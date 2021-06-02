Kahramanmaraş'ta 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden sarkan bir kişi, evde bulunan bir yakını tarafından kollarından yakalanarak son anda kurtarıldı. O anlar kameralara yansıdı.

Tekerek Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, iddiaya göre 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden sarktı.

DÜŞERKEN SON ANDA KURTARILDI

Kimliği belirsiz kişi, düşmek üzereyken evde bulunan bir yakını tarafından kollarından yakalanarak son anda kurtarıldı. Aşağıda bekleyen vatandaşlar ise önlem amaçlı battaniye açtı.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan, yaşananlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kahramanmaraş'ta pencereden düşen kişi son anda kurtarıldı VİDEO

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