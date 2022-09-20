Ocak ayında yıkımına başlanılan 'dünyanın en saçma binası'nın hafriyatı da tamamen kaldırıldı. Binadan geriye büyük bir boş alan kaldı.

Kahramanmaraş’ta 1994 yılında yapılan İl Özel İdare Binası, gerek mimarisi gerekse renkleriyle aradan geçen zamanla kentin simgesi haline geldi.

Kentte kimine göre sarı, kimine göre ise 18 katlı olan bina, internet arma motoru Google’a göre ‘Dünyanın en saçma binası’ olarak tanımlandı.

Yıkımı tamamlandı

İl Özel İdare Binası için 2019 yılında yıkım kararı alındı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılan binanın, ocak ayında başlanan yıkımı tamamlandı.

Kent meydan projesi hazır

Alan için Büyükşehir Belediyesi tarafından kent meydan projesi hazırlandı.

Proje çerçevesinde, aralarında valilik ile Özel İdare İş Merkezi binasının da dahil olduğu 25 yapı ve 300 bağımsız birimin yer aldığı kent meydan ve otopark projesinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Kahramanmaraş’taki saçma binadan eser kalmadı ViDEO

Binanın yeri ferahladı

Binanın yıkımı sonrası biriken hafriyat da kaldırılınca o alan iyiden iyiye ferahladı.

İHA'nın haberine göre çalışma boyunca tek şeritten akan Trabzon Caddesi, yeniden çift şerit olarak trafiğe açıldı.

Belediyenin kasasına 6 milyon kaynak sağlandı

Değişimin önemli olduğunu ifade eden vatandaşlardan Okan Kölük, “Değişim her zaman daha güzellikleri getirecektir. Umarım yapılan daha da güzel olur.” dedi.

Ali Kaya ise, “Eskiyi yenilemek kolay değil, emeği geçenlere teşekkür ederiz.” dedi.

Gerçekleşen yıkım ve yapılan çalışmalar sonunda Büyükşehir Belediyesi’nin kasasına 6 milyon lira civarında kaynak sağlandığı öğrenildi.