Bitlis’te çatılarda yoğun kar mesaisi

Bitlis, Türkiye’nin yoğun kar alan bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor. Kent merkezinde ve yüksek kesimlerde biriken kar kütleleri nedeniyle vatandaşlar ve esnaf, çatılarda temizlik seferberliği başlattı. Metrelerce kalınlıktaki kar, çatıların çökme riskini artırıyor.

ÖNLEM İÇİN İP VE KÜREKLE ÇALIŞIYORLAR

Yüksek binaların çatısına çıkan vatandaşlar, can güvenliklerini sağlamak amacıyla kendilerine ip bağlayarak kar küreme çalışması yapıyor. Görüntüler, hem tehlikeyi hem de vatandaşların özverisini gözler önüne serdi.

OSB ESNAFINDAN DESTEK

Kar yağışının durmasının ardından Organize Sanayi Bölgesi (OSB) esnafı da, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla çatılarda temizlik çalışmalarına hız verdi. Yoğun mesai, kentin güvenliğinin sağlanması için devam ediyor.