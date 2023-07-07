Kandıra'da beklenen yağış nedeniyle hafta sonu denize girmek yasaklandı Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle hafta sonu plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

AA

Yaz mevsiminin gelmesiyle kavurucu sıcaklıklar etkisini gösteriyor.

Yurt genelinde hava sıcakları 30 dereceye kadar çıkarken, hafta başından bu yana dünyada sıcaklık rekoru kırıldı.

Vatandaşların bunaltan sıcak havalar sonrası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden serinleten bir haber geldi..

Meteoroloji, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de yerel şiddetli yağış beklendiğini bildirdi.

Marmara'nın doğusunda şiddetli yağış

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Bursa, Yalova ve Bilecik'te yerel olarak kuvvetli, Kocaeli'de çok kuvvetli, Sakarya'da şiddetli, Sakarya'nın doğu ilçelerinde ise aşırı ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, İstanbul ve Yalova'da pazar günü sabah saatlerine kadar, diğer yerlerde ise pazar günü akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Denize girmek yasaklandı

Öte yandan Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle hafta sonu plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 8 Temmuz Cumartesi ve 9 Temmuz Pazar günleri ilçede beklenen elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.