Kanuni de Doğu Akdeniz'de sondaja çıkıyor

Türkiye'nin sondaj çalışmalarının yoğunlaştığı Akdeniz'e, Fatih ve Yavuz'dan sonra Kanuni de çıkacak. Kanuni'nin, Mersin'deki NATO Limanı'nda bakım süreci başladı.

Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları, hız kesmeden devam ediyor.

Sondaj çalışmalarına yoğunluk veren Türkiye, Fatih ve Yavuz gemilerine ek olarak, Kanuni isimli bir gemi de satın aldı.

KANUNİ İÇİN SÜREÇ BAŞLADI

Sondaj gemisi Kanuni'nin, Mersin'in Silifke ilçesine bağlı İncekum mevkisinde yer alan NATO Limanı'nda bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başladı.

TATİLCİLER DUYGULANDI

Kanuni’yi gören tatilciler gurur duyduklarını belirtirken, Türkiye’nin haklarının da sonuna kadar aranması gerektiğinin altını çizdiler.

Kanuni’yi görerek duygulanan tatilciler, Türkiye Cumhuriyeti bin yıllık geçmişinde kimseye boyun eğmediği gibi bundan sonrada boyun eğmeyeceğinin tüm dünyanın bilmesi gerektiğini ifade ettiler.





YAPIMI 2012'DE TAMAMLANMIŞTI

2012 yılında Güney Kore’de üretimi tamamlanan ve daha sonra Türkiye’ye getirilen sondaj gemisine ‘Kanuni’ ismi verilmişti.

2015'E KADAR BREZİLYA'DA KULLANILDI

Toplam 11 bin 400 metre derinliğe ve 3 bin metre sondaj açabilme kapasitesine sahip olan Kanuni gemisi, 2015’e kadar Brezilya’da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı. Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.





BAKAN, DENETİMLER SONRASI SÜRECİ DUYURMUŞTU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 35 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) personeliyle Türkiye’ye giriş yapan Kanuni’ye koronavirüs tedbirleri çerçevesinde giriş ve çıkışın yasak olduğunu, koronavirüs önlemleriyle ilgili sürecin tamamlanmasının ardından geminin bakım, güncelleme ve geliştirme sürecinin başlayacağını duyurmuştu.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Doğu Akdeniz’de hidrokarbon arama ve sondaj faaliyetlerinin daha güçlü bir şekilde sürdürülmesi için üçüncü sondaj gemisinin 31 Ocak’ta teslim alınarak TPAO envanterine kaydedildiğini belirtmiş, milletimizin desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle Kanuni'nin yeni ultra derin deniz sondajlarına en kısa zamanda başlayacağını aktarmıştı.

Kanuni de Doğu Akdeniz'de sondaja çıkıyor VİDEO







"TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ KESMEYE ÇALIŞIYORLAR"

İncekum mevkisinde tatilini sürdüren tatilci Hayrettin Yılmaz, “Akdeniz’de büyük bir petrol yatağı olduğunu artık dünya gizlemiyor. Türkiye de bunu belli bir güç edinene kadar beklemişti. Türkiye bu gücü gördü ve artık gemilerimiz Akdeniz’de ki petrol yataklarından bize ait olan zenginliği çıkarmak için tüm gücüyle hareket ediyor. Türkiye’nin güçlenmesini istemeyen Türkiye düşmanı ülkeler artık Türkiye’nin güçlenmesinin önünde duramayacağını anladı. Başka yollara başvurarak kanunsuz hukuksuz Uluslararası kanunları çiğneyerek Türkiye’nin gücünü kesmeye çalışıyorlar. Ancak Türkiye Cumhuriyeti bin yıllık geçmişinde kimseye boyun eğmediği gibi bundan sonrada boyun eğmeyeceğinin tüm dünyanın bilmesi gerekiyor.” dedi.

VATANDAŞ 'HAKLARIMIZI SAVUNALIM' DİYOR

Arkadaşlarıyla günü birlik denize gelen Mehmet Can Ak, “Bizim kara sularımızda ve kara topraklarımızda yapmamız gereken tüm teknolojik aramalarda devletimize desteğimiz sonuna kadar vardır. Bununla ilgili bir sıkıntı yaşamayalım haklarımızı savunalım. Nasıl Kıbrıs bizim yavru vatanımızsa Yunanlar arama yapıyorsa, bizim de en doğal hakkımızdır. Bu işin üstüne gidip yapmalıyız. Teknoloji güzel, Kanuni ile de gurur duyuyoruz.” diye konuştu.

"GURUR DUYUYORUM"

Bir diğer tatilci Levent Yön ise “Biz onların oyununu bozduk. Onlar bizi kendi kıyılarımızdan dışarı çıkarmak istemiyorlar. İzin alarak dolaşmamızı istiyorlar. Ama biz onlara göz yummayacağız. Artık sıra bizde, sonuna kadar arkasındayız. Bu kaynakları bizler de kullanacağız. Kanuni ile gurur duyuyorum. Biz ecdadımızı unutmadık.” şeklinde konuştu.