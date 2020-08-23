Turizm bölgesi Kapadokya’da korona virüs tedbirleri kapsamında 17 Mart tarihinden itibaren iptal edilen sıcak hava balon turları bu sabah itibarıyla yeniden faaliyete geçti.

Türkiye’nin önemli turizm bölgelerinden ve sıcak hava balon turlarının başkenti olan Kapadokya Bölgesinde 5 aylık aranın ardından sıcak hava balon turları bu sabah itibarıyla yeniden başladı.

Özellikle Rus ve Avrupalı turistlerin büyük ilgi gösterdiği sıcak hava balon turları bu sabah 20 balonun havalanması ile başladı.

Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turlarına katılan yerli ve yabancı turistler sosyal mesafe kuralları ve maskeler ile balon sepetlerine binerken gökyüzünde balonların görsel şöleni başlamış oldu.

Kapadokya’da bu sabah saatlerinde başlayan balon turlarını izlemek için gelen AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz’de balon turlarına katılan turistlere hoş geldiniz derken bir süre sohbet etti.

Kapadokya'da balon turları yeniden başladı VİDEO



"TEKRAR UÇUŞ YAPMANIN VERDİĞİ HEYECANI YAŞIYORUZ"

Pasha Balloons sahibi Mehmet Halis Aydoğan yaptığı açıklamada Kapadokya’da sıcak hava balon turlarının yeniden başlaması ülkemiz adına ve balonculuk adına bir mutluluk verici dedi.

Aydoğan, “Kapadokya’da sıcak hava balon turlarının yeniden başlaması ülkemiz adına ve balonculuk adına bir mutluluk. Uzun bir aradan sonra tekrar uçuş yapmanın verdiği heyecanı yaşıyoruz.

Dünyada en fazla uçuş yapılan bölgede tekrar uçuşların açılmasından dolayı özellikle sayın Bakanımız Adil Karaismailoğlu’na ve bölgemizden milletvekilimizi Mustafa Açıkgöz ve SHGM Genel Müdürü Bahri Kesici’ye teşekkür ederim.

Yine uçuşların açılmasıyla beraber bugün yaklaşık 20 balon hava olacak. Balon turlarımıza yabancı turistlerin ilgisi var. Bölgede uçuşların açılmasıyla beraber tekrar Kapadokya bölgesinde yabancı turistlerin daha da artarak devam edeceğini düşünüyoruz.

Şuan Avrupalı turistlerimiz var. Asya ve Avustralya’dan misafirlerimiz var. Bölgede uçuşların açılmasının duyulmasıyla beraber tekrar bu sayının artacağına inanıyoruz” dedi.



